Домой из украинского плена вернулись 107 российских солдат | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 16:51 Домой из украинского плена вернулись 107 российских солдат Минобороны: 107 военнослужащих России вернулись с Украины в результате переговоров

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Больше 100 российских военнослужащих России вернулись домой из украинского плена. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — рассказали в ведомстве.

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Освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства, им также предоставят психологическую помощь.

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«Хвала Всевышнему! Забираем наших ребят домой. Ахмат-Сила», — написал депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев в Telegram-канале.

Ранее обмен военнопленными с Украиной анонсировал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, 65 человек из общего количества освобожденных — родом из ДНР и ЛНР. Украина при этом получила то же количество своих пленных, в основном из ВСУ.