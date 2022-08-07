«Такие же, как наши мужики». Украинская беженка пожаловалась на домогательства поляков

Поляки предлагают девушкам, которые уехали с Украины, расплачиваться за жилье сексуальными услугами. Такую историю рассказала одна из беженок. Ее рассказ опубликовал сайт «Русская весна».

По словам девушки, после переезда в Польшу она была очарована вежливостью и галантностью местных мужчин.

«Это мне просто повезло, что я все эти четыре месяца жила в церкви. На самом деле все иначе», — подчеркнула она.

Девушка отметила, что сейчас ищет съемную квартиру. Но так как у нее с собой животные, поиски жилья затянулись. Она подчеркнула, что у нее есть деньги, которые она готова отдать арендодателю, но в ответ они предлагают ей платить за съем жилья через постель.

«Все говорят: „Мне не нужны твои деньги, давай ты будешь со мной спать и за это у меня жить“. <…> Меня не интересует сексуальное рабство вообще. Я хочу снимать за деньги, которые я зарабатываю. Но мои деньги никому не нужны», — подчеркнула беженка.

Она добавила, что поляки достаточно негативно относятся к приехавшим с Украины, считают, что они отнимают рабочие места.

С 1 июля власти Польши отменили выплату пособий для украинских беженцев. Заместитель главы МВД Польши Павел Шефренакер заявил, что теперь приехавшие в страну должны зарабатывать самостоятельно. Исключение сделали только для беременных и многодетных женщин и инвалидов.