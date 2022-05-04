«Дома сидели, а там как шарахнуло!» Мальчик в ДНР рассказал об обстреле нефтебазы

Утро среды в Макеевке началось с разрывов снарядов. Украинские боевики ударили по нефтебазе, которая находится в непосредственной близости от жилых домов, на ней начался пожар. В такой обстановке люди пытаются выживать в Донбассе уже восемь лет. Даже дети уже привыкли к обстрелам — с одним из таких мальчиков в Макеевке пообещался «360».

Школьник рассказал, что бомбежка началась рано утром. Как всегда, внезапно.

«В девять утра это все бомбануло. Мы все дома сидели, а там как шарахнуло! Все побежали смотреть. Увидели дым и поняли, что начался пожар», — сообщил мальчик.

Ребенок признался, что лишь изредка жители Макеевки могут перевести дух от постоянных обстрелов. Жизнь мирных людей, в том числе детей, каждый день в опасности. Киевский режим не жалеет никого.

«Стреляют часто, громко. Постоянно шарахает. Но иногда бывает тихо», — сказал мальчик.

Утром 4 мая украинские военные обстреляли из крупнокалиберной артиллерии нефтебазу в Макеевке, которая граничит с Донецком. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что обстрел со стороны ВСУ зафиксировали в 08:41, он велся из населенного пункта Авдеевка.