Жительница села Новотошковское в ЛНР рассказала «Известиям» о действиях ВСУ, которые повергли ее в шок. При отступлении они разграбили и разрушили некогда процветающий населенный пункт.

Наталья Филимончук на протяжении двух месяцев почти не выходила из подвала. Вместе с другими жителями села она пряталась от обстрелов, опасаясь за жизнь. По ее словам, Новотошковское было хорошо благоустроено, в нем работали школа и клуб, но теперь все уничтожено.

«Оказывается, дом рядышком сгорел. И дом, который трехэтажный, весь черный от пожара. Я в таком шоке была, это ужас, разве так можно? Так разбили», — сказала она.

У самой женщины была корова, которая в этом году дала потомство. Ходить в сарай приходилось под летящими снарядами. Женщина доила ее в постоянном страхе. Скотину пришлось отдать в соседнее село Орехово, в том числе теленка. Семья женщины также лишилась машины и нового трактора.

В конце апреля в интернет попало видео масштабных разрушений в Новотошковском, снятое с коптера.