29 июля 2022, 16:08
Дом в селе Брилевка в Херсонской области пострадал от обстрела
Департамент здравоохранения Херсонской области сообщил об обстреле села Брилевка
Несколько человек пострадали в результате обстрела села Брилевка в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального департамента здравоохранения.
«Под ударом оказался жилой дом, пострадали мирные жители», — заявили представители ведомства.
Также они отметили, что информация о попадании ракет ВСУ в склад боеприпасов ВС России является фейком. Такие новости распространяли украинские СМИ.
Представители департамента здравоохранения Херсонской области отметили, что под завалами пострадавшего в результате обстрела дома остались люди. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Их пытаются достать на поверхность.
Около места прилета работают медики. Они оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.