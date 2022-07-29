Дом в селе Брилевка в Херсонской области пострадал от обстрела

Несколько человек пострадали в результате обстрела села Брилевка в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального департамента здравоохранения.

«Под ударом оказался жилой дом, пострадали мирные жители», — заявили представители ведомства.

Также они отметили, что информация о попадании ракет ВСУ в склад боеприпасов ВС России является фейком. Такие новости распространяли украинские СМИ.

Представители департамента здравоохранения Херсонской области отметили, что под завалами пострадавшего в результате обстрела дома остались люди. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Их пытаются достать на поверхность.

Около места прилета работают медики. Они оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.