facebook_pixel
    29 июля 2022, 16:08

    Дом в селе Брилевка в Херсонской области пострадал от обстрела

    Департамент здравоохранения Херсонской области сообщил об обстреле села Брилевка

    Александр Иванов

    Несколько человек пострадали в результате обстрела села Брилевка в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального департамента здравоохранения.

    «Под ударом оказался жилой дом, пострадали мирные жители», — заявили представители ведомства.

    Также они отметили, что информация о попадании ракет ВСУ в склад боеприпасов ВС России является фейком. Такие новости распространяли украинские СМИ.

    Представители департамента здравоохранения Херсонской области отметили, что под завалами пострадавшего в результате обстрела дома остались люди. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Их пытаются достать на поверхность.

    Около места прилета работают медики. Они оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.