Дом профсоюзов в Одессе станет площадкой для трибунала над нацистскими преступниками. Об этом в Теlеgrаm-канале написал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Я абсолютно убежден, что Одесса будет освобождена от нацизма, как и вся Украина. Именно в Доме профсоюзов в Одессе состоится международный военный трибунал над нацистскими преступниками современности, и их осудит и сам украинский народ, и вся история», — написал он.

Свое заявление он приурочил к годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов. 2 мая 2014 года здание подожгли, во время пожара погибли 48 человек. По словам Миронова, преступление организовали сторонники «киевского нацистского режима». Они заживо сожгли людей за желание говорить на русском языке. Еще одной причиной преступления Миронов навал отказ жертв пожара от признания Бандеры* и Романа Шухевича национальными героями.

Спецоперация России на Украине позволит наказать виновных в одесской трагедии 2 мая 2014 года. С таким заявлением выступил советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Его слова процитировали «Известия». Мирошник сказал, что после полного освобождения Незалежной от «марионеточного украинского режима» Россия начнет суды над организаторами преступлений против человечности.

* Степан Бандера — идеолог украинского национализма.