Спецоперация 30 декабря 2022, 20:41 «Должны быть здесь». Программисты из Курска отправились добровольцами на борьбу с дронами ВСУ Студенты Курского политеха взяли академотпуск и отправились добровольцами в зону СВО Пресс-служба Минобороны

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Студенты Курского политеха взяли паузу в учебе и отправились добровольцами в зону СВО. Ребята решили, что «должны быть здесь», и теперь они выслеживают дроны противника. Об этом написало издание Ura.ru в Telegram-канале.

«Решили, что должны быть здесь. Потому что живем в такие исторические времена, происходят исторические события. Мы считаем, что отсидеться где-то в стороне ни у кого не получится. По зову сердца», — рассказали студенты изданию.

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Молодые люди отметили, что провожали их на спецоперацию всем институтом, максимально помогали с документами и экипировкой.

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В зоне СВО студенты занимаются обнаружением и уничтожением дронов противника. Это перекликается с их будущей профессией — они учатся на программистов. Благодаря полученным в институте знаниям удалось быстро освоить управление техникой.

Артиллеристы Западного военного округа нанесли эффективный удар по колонне украинской техники в ДНР. ВС России применили орудие «Гиацинт-Б». За последние сутки уничтожено две «Гвоздики», РСЗО «Град», сбито два украинских вертолета и самолет МиГ-29, а также шесть ударных беспилотников.