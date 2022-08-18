Должности в администрации и правительстве Херсонской области получили трое россиян

Россия направила в Херсонскую область группу чиновников-управленцев, которые займутся улучшением экономической ситуации в регионе. Как сообщила пресс-служба администрации области, все назначенцы проявили себя как добросовестные и ответственные профессионалы.

Руководство ждет от новых членов правительства помощи в переходе на качественно новый уровень управления.

Должность первого заместителя Военно-гражданской администрации Херсонской области получил Алексей Катериничев. На новом месте он станет отвечать за безопасность региона. До перехода он занимал пост первого заместителя начальника ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска „Лидер“».

Пост заместителя председателя правительства Херсонской области — министра промышленности занял выходец из российского Минпромторга Семен Машкауцан. В российском ведомстве он возглавлял департамент металлургии и материалов.

Пост главы Минфина Херсонской области занял Евгений Немтинов. До этого он работал начальником управления учета и отчетности Министерства финансов Крыма.

«С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развития при активной поддержке Российской Федерации», — говорится в сообщении администрации.

Правительство Херсонской области создали 5 июля. Вместе с ним продолжает работать Военно-гражданская администрация. Главным руководителем области остался глава ВГА Владимир Сальдо. После его госпитализации исполняющим обязанности руководителя администрации стал Сергей Елисеев. До этого он занимал пост первого вице-премьера Калининградской области и был руководителем аппарата правительства российского региона.