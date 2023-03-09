Спецоперация 09 марта 2023, 07:49 Доли секунды на принятие решений. Штурман-оператор вертолета Ка-52 рассказал о работе экипажа Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 на СВО

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Минобороны России показало кадры работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 во время спецоперации. Сообщается, что во время боевых вылетов летчики выпустили ракеты по укрепленным опорным пунктам и бронированной технике ВСУ. Штурман-оператор вертолета Ка-52 рассказал на видео об особенностях выполнения задач.

«Основные наши цели — легкая и тяжелая бронированная техника. Это БТР и танки. Вторая — живая сила противника, по ей мы работаем неуправляемыми ракетами. <…> Быстро снижаем высоту, прячемся за деревьями, за горами, все время меняем курс — влево-вправо», — пояснил он.

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Штурман добавил, что и цель все время двигается — иногда приходится искать в лесопосадках, иногда подразделения противника находятся в окопах.

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«Узнавая, куда мы полетим для боевых действий, я достаю карту и прокладываю маршрут, смотрю самый оптимальный вариант, изучаю местность. Если есть нештатные ситуации, то уже понимаю, куда должен лететь, где могу спрятаться. На принятие решений — доли секунды», — уточнил штурман-оператор вертолета.

ВСУ используют разные виды вооружения — иногда, если подходить близко, даже стрелковое.

Вылеты вертолетной ударной группы не похожи друг на друга. Летчики используют обходные маршруты, чтобы запутать противника. Ложными целями для его зенитных ракет становятся тепловые ловушки.