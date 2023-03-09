09 марта 2023, 07:49
Доли секунды на принятие решений. Штурман-оператор вертолета Ка-52 рассказал о работе экипажа
Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 на СВО
Минобороны России показало кадры работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 во время спецоперации. Сообщается, что во время боевых вылетов летчики выпустили ракеты по укрепленным опорным пунктам и бронированной технике ВСУ. Штурман-оператор вертолета Ка-52 рассказал на видео об особенностях выполнения задач.
«Основные наши цели — легкая и тяжелая бронированная техника. Это БТР и танки. Вторая — живая сила противника, по ей мы работаем неуправляемыми ракетами. <…> Быстро снижаем высоту, прячемся за деревьями, за горами, все время меняем курс — влево-вправо», — пояснил он.
Реклама
Штурман добавил, что и цель все время двигается — иногда приходится искать в лесопосадках, иногда подразделения противника находятся в окопах.
Реклама
«Узнавая, куда мы полетим для боевых действий, я достаю карту и прокладываю маршрут, смотрю самый оптимальный вариант, изучаю местность. Если есть нештатные ситуации, то уже понимаю, куда должен лететь, где могу спрятаться. На принятие решений — доли секунды», — уточнил штурман-оператор вертолета.
ВСУ используют разные виды вооружения — иногда, если подходить близко, даже стрелковое.
Вылеты вертолетной ударной группы не похожи друг на друга. Летчики используют обходные маршруты, чтобы запутать противника. Ложными целями для его зенитных ракет становятся тепловые ловушки.
Вертолеты
Минобороны РФ
Видео
Армия
Реклама
Реклама