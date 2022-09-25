Добровольцы из Щелкова сказали, что едут в зону спецоперации России на Украине по собственному желанию, мобилизации и по приказу президента страны | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 10:24 Поделиться Telegram

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Viber «Родина — не последнее слово». Добровольцы из Щелкова рассказали о важности участия в частичной мобилизации Добровольцы из Щелкова направились помогать ВС России в зоне спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Утром 21 сентября президент России Владимир Путин ввел указ о частичной мобилизации в стране. Часть граждан прибыла в военкоматы после получения повестки, а некоторые пришли сами в роли добровольцев. Представители второй категории россиян нашлись и в Щелкове. Они рассказали, что ценят слова «Родина» и «присяга», а также считают необходимым помочь ВС России.

Один из них — старшина Федеральной пограничной службы Юрий Смирнов — ранее уже участвовал в боевых действиях.

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«Родина для меня не последнее слово, я давал присягу», — поделился житель Щелкова.

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По его словам, у него было несколько причин явиться в военкомат.

«Еду и по собственному желанию, и по мобилизации, по приказу президента нашей страны, Верховного главнокомандующего Путина», — поделился мужчина.

Также он отметил, что откликнулся на зов участников спецоперации России на Украине. По его словам, сражающиеся там военнослужащие уже несколько месяцев нуждаются в поддержке.

Идем на помощь нашим братьям, нашим военнослужащим Минобороны России, которые уже полгода там просят нашей помощи», — сказал житель Щелкова.

Другой доброволец — Сергей Морозов — поддержал слова соотечественника о необходимости откликнуться на слова президента и главы Минобороны России Сергея Шойгу.

«Долго, долг, еще раз долг», — рассказал он.

Морозов также ранее участвовал в армейской жизни. Он проходил срочную службу и демобилизовался в 2009 году.

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