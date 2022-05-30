Документы на получение российского гражданства начали принимать в Запорожской области

Органы внутренних дел Запорожской области организовали прием документов на получение российского гражданства. С украинского на русский бумаги можно перевести прямо на месте, сообщило РИА «Новости». Документы можно сдать в Мелитополе — самом крупном городе региона под контролем российской армии.

«Органами внутренних дел по Запорожской области организован прием документов у местных жителей, желающих получить гражданство Российской Федерации согласно указу президента России. В Мелитополе на месте организован бесплатный перевод документов с украинского языка, тут же помогают заполнить анкеты», — рассказал замглавы ГУМВД Запорожской области Алексей Селиванов.

Процедура получения российского гражданства упрощена для граждан Запорожской и Херсонской области, указ подписал президент России Владимир Путин. Поправки внесены в указ от 2019 года, которым упрощенный порядок получения гражданства предоставили жителям ЛНР и ДНР.

«От жителей Запорожской области не требуют сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. Не требуют нотариально заверенную копию перевода, поскольку мы помогаем перевод сделать здесь», — подчеркнул Селиванов.

Документы направляют в Россию для специальной проверки, которая занимает около двух-трех месяцев. По истечению этого срока житель Запорожской области может получить российское гражданство.