18 февраля 2024, 14:12
Доклады о ситуации в Авдеевке Путину перевели в режим реального времени
Песков: Путин получает доклады о наступлении в Авдеевке в реальном времени
Президент Владимир Путин получает доклады командования вооруженных сил о наступлении в районе Авдеевки в ДНР в режиме реального времени. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства получает сведения от главы Минобороны Сергея Шойгу и главы Генерального штаба Валерия Герасимова.
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«Президенту в настоящий момент в режиме реального времени докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши военные не дают противнику закрепиться на новых рубежах и развивают наступление», — сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина отметил, что в субботу, 17 февраля, глава государства получил три доклада об освобождении Авдеевки от командования ВС России.
В Минобороны отмечали, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отступлении армии из Авдеевки лишь сутки спустя после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений.
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