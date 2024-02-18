Спецоперация 18 февраля 2024, 14:12 Доклады о ситуации в Авдеевке Путину перевели в режим реального времени Песков: Путин получает доклады о наступлении в Авдеевке в реальном времени РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин получает доклады командования вооруженных сил о наступлении в районе Авдеевки в ДНР в режиме реального времени. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства получает сведения от главы Минобороны Сергея Шойгу и главы Генерального штаба Валерия Герасимова.

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«Президенту в настоящий момент в режиме реального времени докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши военные не дают противнику закрепиться на новых рубежах и развивают наступление», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что в субботу, 17 февраля, глава государства получил три доклада об освобождении Авдеевки от командования ВС России.

В Минобороны отмечали, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отступлении армии из Авдеевки лишь сутки спустя после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений.