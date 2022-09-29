Мирошник назвал сроки вхождения в состав России | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 04:23 Поделиться Telegram

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Viber Мирошник назвал сроки вхождения в состав России Глава представительства ЛНР Мирошник: республика войдет в состав России в течение недели РИА «Новости»

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Договор о включении ЛНР в состав России практически готов и находится на стадии финальной доработки. Луганская Народная Республика должна войти в состав РФ в течение недели. Об этом сообщил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.

По словам Мирошника, чтобы ЛНР стала российским субъектом, нужно выполнить определенный набор процедурных действий.

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«Должен быть подписан международный договор о вхождении [ЛНР в состав России]. Очень важно его содержание. Здесь нет смысла чрезвычайно торопиться, он уже готов. Сейчас, насколько я знаю, дочищаются его основные положения», — процитировало главу представительства РИА «Новости».

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В среду, 28 сентября, главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей приехали в Москву для подписания необходимых документов после референдумов.

Голосование по вопросу присоединения освобожденных территорий к России проходило с 23 по 27 сентября. За его ходом следили местные и международные наблюдатели. Референдумы признали состоявшимися. Первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич назвал их надеждой людей на нормальную жизнь.

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