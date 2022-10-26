Добровольцы взяли под охрану стратегические объекты в Запорожской области | 360°

Важное 26 октября 2022, 11:11 Добровольцы взяли под охрану стратегические объекты в Запорожской области Врио губернатора Балицкий: под охрану взяты стратегические объекты в Запорожской области РИА "Новости"

Читать 360tv в

Бойцы из добровольческого батальона Судоплатова начали охранять стратегические объекты Запорожской области, в частности, газовую трубу. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас батальон Судоплатова начал контролировать посадки, патрулировать линии электропередачи, газовую трубу, строителей охраняем», — сказал он.

Реклама

По его словам, в данный момент нет угроз для стабильности линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Реклама

Балицкий добавил, что каждую неделю в регионе задерживают одну или две группы украинских диверсантов. При этом он не исключил введения дополнительных мер безопасности, чтобы препятствовать диверсионным и террористическим группам.

Ранее в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что на Запорожском направлении российские силы зафиксировали перегруппировку украинских войск. ВСУ могут попытаться атаковать населенные пункты Пологи и Васильевка.