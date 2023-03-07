Важное 07 марта 2023, 11:05 Добровольцы получат удостоверения ветерана боевых действий единого образца Правительство утвердило правила выдачи удостоверений ветерана боевых действий добровольцам РИА «Новости»

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Добровольцы, участвующие в спецоперации, будут получать удостоверения ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи документа утвердили соответствующим постановлением, сообщила пресс-служба правительства России.

Удостоверения получат граждане, вступившие в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти, для содействия выполнению задач спецоперации. Документ будет подтверждать статус ветерана боевых действий и право на льготы.

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Согласно постановлению, его будут выдавать в военкоматах России по месту постановки на воинский учет или месту жительства. Доброволец должен подать заявление. Если документ утерян, военные комиссариаты займутся розыском самостоятельно.

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Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, приняли в ноябре 2022 года. Для ветеранов боевых действий установлен целый ряд льгот, в частности — по налогу на имущество и оплате коммунальных услуг. Кроме того, гражданам с этим статусом полагается ежемесячная выплата.