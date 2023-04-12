Спецоперация 12 апреля 2023, 08:42 Добровольцы из стран Балтии стали воевать за Россию в СВО — Рогов Представитель Запорожья Рогов: добровольцы из стран Балтии стали воевать за Россию Пресс-служба Минобороны

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Несколько десятков добровольцев из балтийских стран принимают участие в спецоперации на стороне России. Речь идет о Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, написал ТАСС.

«Количество добровольцев из прибалтийских республик только на запорожском направлении исчисляется десятками, лидерами [по численности] являются литовцы», — сказал он

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По его словам, речь в большинстве своем идет не об этнических русских, а об эстонцах, латышах, литовцах. Рогов высказал мнение, что они хотят получить гражданство РФ и опасаются преследований в своих государствах.

«Они хотят жить в адекватном мире, где у их народов будет шанс сохраниться как народы», — подчеркнул он.

Утром 12 апреля стало известно о новых успехах ВС России на Запорожском направлении. Там батарея самоходных 152-миллиметровых гаубиц «Мста-С» ударила по скоплению представителей ВСУ.