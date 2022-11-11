Эксклюзив 11 ноября 2022, 15:18 «Боялся, что моя жизнь закончится». Доброволец трижды спасся от летевших с украинских дронов гранат Доброволец Алексей признался, что во время СВО в него 3 раза прилетала граната РИА «Новости»

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Российский боец стал известным после того, как видео с его участием разлетелось по Сети. На кадрах молодой человек отбивался от ударов дрона ВСУ. В такой ситуации оказывались и другие военные ВС РФ. Доброволец Алексей рассказал «360», что в него три раза с воздуха летели снаряды. Один из них немного задел молодого человека.

«В меня прилетало три раза. Один раз граната взорвалась на окопе, я лечь успел, второй раз — тоже, ухо немного оглохло. А в третий раз — уже немножко не повезло», — заявил он.

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Последний раз все происходило в июне. Сейчас Алексей чувствует себя уже более менее нормально. Он поделился и тем, какие эмоции испытывал во время случившегося.

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«В тот момент чувствовал страх, мыслей вообще никаких не было. Боялся, что моя жизнь там закончится», — сказал молодой человек.

доброволец Алексей / Телеканал "360"

Кроме него, тогда в окопе находились еще двое. После того как Алексей получил ранение, он сразу побежал к командиру.

Собеседник «360» признался, что пошел на фронт добровольцем, потому что у него в семье есть военные.

«У меня и приемный, и родной отец — оба воевали. Один — в Чечне, другой — в Афганистане», — сообщил Алексей.

История с военным, отбрасывающим гранату, стала настолько популярна, что на нее обратили внимание и блогеры. Однако тиктокеру Некоглаю (Николай Лебедев) пародия на российского солдата принесла большие проблемы. Лебедева решили выдворить из страны, так как посчитали его видео издевательством над ВС РФ. Адвокаты блогера обжаловали решение о депортации, но суд признал его законным.