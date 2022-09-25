Житель Каширы вернулся из зоны спецоперации и планирует поехать туда еще раз | 360°

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«Каждый мужчина обязан отдать долг Родине». Доброволец из Каширы рассказал, почему хочет вернуться в зону спецоперации

Доброволец из Каширы призвал соотечественников не уклоняться от частичной мобилизации

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С 21 сентября в России действует частичная мобилизация. Однако не все граждане приходят в военкомат только после получения повестки. Житель Каширы — Антон Суханов — стал первым добровольцем из городского округа.

В марте 2022 года юноша — ему 24 года — стал первым добровольцем, кто по собственному желанию поехал в зону спецоперации России на Украине. Однако уже в июне он вернулся на Родину. По словам Суханова, он хотел помочь ВС России.

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«Я посчитал нужным поддержать наших ребят, кто находился на Украине, и нашу страну. Я поехал, чтобы помочь ЛНР и ДНР, которых восемь лет бомбили», — поделился он.

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Также Суханов отметил, что в регионе погибло много мирных жителей, включая детей. Он счел это несправедливым и призвал мужчин идти в военкомат и отдавать долг Родине.

«Каждый мужчина, получивший повестку, обязан идти в военкомат и обязан отдать долг Родине. Не имеет значения, есть ли у него семья», — сказал Суханов.

У самого юноши в России находятся жена и ребенок. В марте, когда Суханов уходил на фронт, малышу был всего месяц. Сейчас мужчина говорит, что хочет еще раз поехать на Украину.

Кашира

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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