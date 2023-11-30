Спецоперация 30 ноября 2023, 00:18 Сражающийся за Россию доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ из-за языкового барьера РИА «Новости»

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Доброволец из Иордании Мотаз, вступивший в ряды российской армии для выполнения боевых задач в зоне СВО, в одиночку атаковал позиции ВСУ из-за языкового барьера. Об этом рассказал Telegram-канал «Поток».

По словам бойца, он родился в Иордании, но является этническим черкесом, поэтому считает Россию второй родиной. Мужчина служил в иорданском специальном подразделении, а также обучался по системе американского спецназа. В начале СВО Мотаз вступил в бригаду «Пятнашка» и отправился на линию боевого соприкосновения в ее составе.

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Когда его подразделение расположилось под Авдеевкой и Донецком, руководство приказало вернуться на позиции, однако доброволец неправильно понял указание из-за недостаточного знания русского языка. В итоге мужчина направился в бой.

«А он кричал мне по-русски: „Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!“ А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, все обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная», — объяснил военный.

По его словам, боевые товарищи посмеялись над случившемся и были счастливы, что Мотаз выжил.

Ранее военный 15-й отдельной механизированной бригады с позывным Кобальт рассказал о дуэле с украинским снайпером-женщиной. По его словам, противница лет 40 выстрелила в цель, но промахнулась.