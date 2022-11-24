Спецоперация 24 ноября 2022, 11:30 Добровольческий батальон из украинских военнопленных создали в ДНР ТАСС: в ДНР создали добровольческий батальон, состоящий из украинских военнопленных РИА «Новости»

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Батальон из пленных украинских военных сформировали в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур ДНР.

«Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята готовы отправиться на передовую», — рассказал собеседник агентства.

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Он пояснил, что в батальон войдут 50 бывших бойцов ВСУ, которые по собственному желанию перешли на сторону ДНР.

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Украинские военнопленные, оказавшиеся в колонии Еленовки, 24 сентября попросили Народный совет (парламент) ДНР взять их в ряды формируемого казачьего батальона имени Богдана Хмельницкого. Их предложение озвучил председатель законодательного органа Владимир Бидевка.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил 23 ноября о том, что состоялся еще один обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он прошел по формуле «35 на 35».