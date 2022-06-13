«Доброе дело» сделало праздник. Жителям ДНР доставили 50 тонн гумпомощи из Подмосковья

В Донецкую Народную Республику из Подмосковья доставили 50 тонн гуманитарной помощи, собранной в рамках акции «Доброе дело». Людям в ДНР раздали продуктовые наборы и предметы первой необходимости в День России, 12 июня.

Пятьдесят тонн гуманитарной помощи из Подмосковья привезли в ДНР 12 июня. Жителям доставили тысячи продуктовых наборов и средств личной гигиены. В Новоазовске по случаю прибытия гуманитарного конвоя организовали церемонию поднятия российского флага с участием юнармейцев. Также помощь получили жители Волновахи, Горловки и поселка Красный Партизан, который находится на прифронтовой линии, где идут обстрелы.

Многие люди в Волновахе остались без работы и обеспечения, сейчас для них это единственная помощь.

«Жителям Подмосковья огромнейшее спасибо за выделенную гуманитарную помощь нам, жителям Волновахи. Мы очень вам благодарны. У нас маленькие дети, которые нуждаются в этом», — сказала жительница ДНР.

«Спасибо большое жителям Московской области за помощь, за поддержку, за то, что не забываете нас, помогаете нам», — выразила благодарность девушка из Волновахи.

Семьи из Подмосковья собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Присоединиться к акции «Доброе дело» может каждый житель Подмосковья. Узнать о расположении ближайшего пункта сбора помощи и о том, в чем особенно нуждаются сейчас, можно на сайте volontermo.ru.