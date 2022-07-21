«Доброе дело» привезло жителям ДНР лекарства из Подмосковья

Очередную партию лекарств и медицинского оборудования привезли из Подмосковья в ДНР. Гуманитарный груз доставили в рамках акции «Доброе дело».

Жизненно необходимый для врачей и больниц груз доставят на республиканскую базу специального медицинского снабжения. Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк подчеркнул, что нуждающемуся в лекарствах Донбассу будут помогать и дальше.

Два грузовика и фура доставили 15 тонн гуманитарных грузов на склад в ДНР. Кроме медикаментов в ящики загрузили хирургическое оборудование, а также кровати и матрасы для больных.

Главный специалист отдела регистрации и обеспечения изделиями медицинского назначения Минздрава ДНР выразил искреннюю благодарность Минздраву Подмосковья за оказанную помощь. В ближайшее время всю гумпомощь рассортируют по больницам и госпиталям Донецка.

«Это непомерный вклад в оказание медицинской помощи населению Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Представитель министерства добавил, что эта гуманитарная помощь стала уже не первой доставленной из Подмосковья. Предыдущий груз уже распределили по медицинским учреждениям.

Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники. Ее проведение поддержал губернатор региона Андрей Воробьев. Продукты питания, одежду и бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения. Всю собранную гуманитарную помощь доставляют на ресурсный склад в Домодедове. Оттуда грузы отправляют в ЛНР и ДНР. Этой работой занимаются волонтеры и общественники.