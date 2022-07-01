«Доброе дело» привезло продукты и лекарства в освобожденное село под Угледаром

Гумпомощь от подмосковных волонтеров в рамках акции «Доброе дело» привезли в отдаленное село ДНР Завитне Бажання, недалеко от Угледара, который пока контролируют ВСУ. Сельчане с марта живут без света, вода идет с перебоями. Гуманитарную помощь в этот район привезли впервые, в селе уже неопасно.

«Угледар еще находится под контролем Украины. Но идет наше продвижение. Привезли во вновь освобожденный пункт жителям продукты, бытовую химию», — рассказал член Общественной палаты Московской области Юрий Мизерный.

Волонтеры выдают сформированные наборы гумпомощи и записывают запросы населения в конкретном селе. В Завитне Бажання жители просили продукты, химию, лекарства — в селе нет даже аптеки. В населенном пункте проживают в основном пенсионеры, много сердечников и гипертоников, по словам местной жительницы. Также требуются тетради и учебники для школьников.

«За гуманитарную помощь великое спасибо. В магазинах цены сумасшедшие, их недавно пооткрывали. Питались друг у друга, что покупали», — поделился сельчанин Владимир.

Из Подмосковья помощь приезжает тоннами, наборы собирают в Донецке. Волонтеры разведывают новые освобожденные территории, привозят туда классические наборы гумпомощи. Следующим рейсом привезут товары и продукты по конкретному запросу: людям привозят то, что требуется именно в этом населенном пункте.