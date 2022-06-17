«Доброе дело» пришло в Северодонецк

Гуманитарную помощь, собранную семьями Подмосковья в рамках акции «Доброе дело», привезли в Луганскую Народную Республику. После доставки медикаментов в Новую Астрахань корреспондент «360» отправилась на военном КамАЗе с гумпомощью в Северодонецк.

Гуманитарный груз от «Доброго дела» в Северодонецк доставят как военным на фронт, так и мирным жителям, которые прячутся в подвалах.

В этот раз везут не только продукты питания, но и памперсы для взрослых, присыпки, антисептики. А еще воду, с которой в Северодонецке проблемы, как и с электричеством.

Источник фото: телеканал «360»

Акцию «Доброе дело» поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Взрослые и дети собирают гуманитарную помощь для Донбасса. Присоединиться может каждый житель Подмосковья. Узнать о том, какая помощь сейчас нужна, и где находится ближайший волонтерский пункт сбора, можно на сайте volontermo.ru.