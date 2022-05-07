«Доброе дело» от жителей Подмосковья помогло детской больнице в Макеевке

Детская клиническая больница № 1 Макеевки 7 мая получила гуманитарную помощь от Московской области в рамках акции «Доброе дело». Врачи лично забрали со склада катетеры, в том числе для новорожденных детей, антисептики, памперсы.

«Материалы у нас есть — и медикаменты, и расходные материалы. Но дополнительно если нам помогают, мы стараемся использовать все, что есть, потому что объем работы большой. Хочется, чтобы родители минимально принимали участие в приобретении медикаментов и материалов, стараемся обеспечить полностью», — пояснил «360» и. о. главврача Александр Федоренко.

Накануне маленькие пациенты больницы в рамках подмосковной акции получили подарки, рассказал руководитель аппарата Общественной палаты Московской области Александр Тарарев.

«Вчера навещали эту больницу, навещали детей, передавали им подарки в рамках акции „Доброе дело“. Пообщались с главврачом, он рассказал, чего не хватает, каких препаратов. И мы предложили ему посетить наш склад гуманитарной помощи, который расположен в городе Донецке, и посмотреть, какие материалы мы можем предоставить для того, чтобы оперировали детишек, получивших ранения», — сообщил Тарарев.

Большой двухэтажный склад безвозмездно предоставила Народная милиция ДНР. На данный момент здесь разгружено порядка четырех фур, груз из трех уже успели раздать. Всего в рамках акции «Доброе дело» приехало семь большегрузных машин.

«Сегодня заходят еще три. Из гумпомощи будем собирать комплекты, подарки, продуктовые наборы для ветеранов и участников Великой Отечественной войны Новоазовского и Тельмановского района ДНР», — добавил руководитель аппарата ОП Подмосковья.

Акция «Доброе дело», которую одобрил губернатор Московской области Андрей Воробьев, помогла собрать уже более 430 тонн гуманитарной помощи для Донбасса.

Какая помощь необходима и где находятся ближайшие пункты ее сбора — можно прочитать на сайте volontermo.ru.