Подмосковное «Доброе дело» доставило гумпомощь семьям с детьми-инвалидами в ДНР

В рамках гуманитарной миссии в Донбассе съемочная группа «360» привезла очередной груз на территорию ДНР. Помощь, в том числе, пришла в Новоазовск. А благодаря компании «РТ-Капитал» необходимое для комфортной жизни оборудование получили дети с ограниченными возможностями здоровья.

Волонтеры вместе с военными доставили жителям города самое необходимое. Людям передали десятки собранных в Подмосковье коробок.

В селе Коньково Тельмановского района «Доброе дело» порадовало несколько семей с детьми-инвалидами. Им привезли медицинское оборудование, закупленное компанией «РТ-Капитал» — дочкой госкорпорации «Ростех».

«Очень радует, что к акции „Доброе дело“, поддержанной нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, присоединяется все больше людей, в том числе представители государственного и частного бизнеса. На этот раз отправили в Донбасс средства реабилитации», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Она уточнила, что это многофункциональные кровати с подъемниками, инвалидные коляски, шведские стенки, ходунки. Их передали в девять семей, где воспитывают детей с ДЦП, синдромом Дауна, мышечной дистрофией.

«Ростех принимает активное участие в социальной поддержке переселенцев из ДНР и ЛНР. Надеемся, что наш вклад позволит повысить реабилитационный потенциал семей, где есть дети, требующие особого внимания», — сообщил генеральный директор «РТ-Капитал» Семен Якубов.

В одной из семей мальчик Рома растет с повреждением мозга — ему передали инвалидную коляску. Встретил съемочную группу «360» его брат. Ребенок помогает родным как может в силу своего возраста: присматривает за Ромой, а пока папа работает — кормит гусей и овец.

Проще будет и семье Кости, которому диагностировали ДЦП. Мальчик не может ходить. Его родителям тоже привезли инвалидную коляску и подарили шведскую стенку.

С ДЦП приходится жить и Веронике из Донского. Девочка мечтала о четырехколесном велосипеде. Мечта сбылась благодаря «Доброму делу». Кроме того, маленькой жительнице донецкого поселка привезли коляску и специальное кресло для ванной.

Из Подмосковья в Донбасс и на освобожденные территории Украины отправили уже свыше 2,2 тысячи тонн гуманитарных грузов. Из них порядка тысячи тонн — в рамках акции «Доброе дело». Ее инициировали подмосковные школьники. Поддержал акцию губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Раньше нам привозили продуктовые и гигиенические наборы, канцелярию, одежду, медикаменты. А сегодня мы получили средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Большое спасибо, потому что помощь очень существенная, не каждый может приобрести, то, что сегодня получил. Безумно довольны, рады и очень благодарны», — рассказала управляющая делами администрации Тельмановского района Лиана Катриш.

Внести лепту и помочь жителям ЛДНР и освобожденных территорий можно в одном из 78 волонтерских пунктов. Дополнительно их разместили в вузах и ссузах. Примут помощь и по предварительному звонку. В работе задействовали 1,8 тысячи добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru.

Всю собранную гуманитарную помощь доставляют на ресурсный склад в Домодедове, откуда силами волонтеров Подмосковья и Общественной палаты региона отправляют в ЛДНР и на освобожденные территории.