Спецоперация 11 мая 2023, 01:14 «Добивай его». ВСУ расстреляли раненых российских бойцов под Артемовском «РВ»: боевики ВСУ устроили расстрел российских военных под Артемовском Официальный сайт президента Украины

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Бойцы Вооруженных сил Украины обнародовали видеозапись, на которой запечатлен расстрел российских военных рядом с Артемовском. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».

Бои развернулись недалеко от поселка Хромово. Съемку вел беспилотный летательный аппарат украинской 92-й бригады, в состав которой вошли зарубежные наемные формирования.

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За кадром оператор дрона говорит: «Добивай его!». После этого российского штурмовика расстреливают. Также от рук нацистов погибли еще двое раненных бойцов, которые лежали на земле.

Сейчас под контролем ВСУ в Артемовске остаются 2,25 квадратных километра территории, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Вагнеровцы» продвинулись на 50 тысяч квадратных метров и продолжают штурмовать город. Под контролем украинских военных остались менее 5% от всей территории населенного пункта.

По данным Минобороны, штурмовые отряды ВС РФ продолжили наступление и освобождение кварталов на северо-западе и западе Артемовска. В результате действий авиации поражения понесли три бригады ВСУ.