11 мая 2023, 01:14
«Добивай его». ВСУ расстреляли раненых российских бойцов под Артемовском
«РВ»: боевики ВСУ устроили расстрел российских военных под Артемовском
Бойцы Вооруженных сил Украины обнародовали видеозапись, на которой запечатлен расстрел российских военных рядом с Артемовском. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».
Бои развернулись недалеко от поселка Хромово. Съемку вел беспилотный летательный аппарат украинской 92-й бригады, в состав которой вошли зарубежные наемные формирования.
Реклама
За кадром оператор дрона говорит: «Добивай его!». После этого российского штурмовика расстреливают. Также от рук нацистов погибли еще двое раненных бойцов, которые лежали на земле.
Сейчас под контролем ВСУ в Артемовске остаются 2,25 квадратных километра территории, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Вагнеровцы» продвинулись на 50 тысяч квадратных метров и продолжают штурмовать город. Под контролем украинских военных остались менее 5% от всей территории населенного пункта.
По данным Минобороны, штурмовые отряды ВС РФ продолжили наступление и освобождение кварталов на северо-западе и западе Артемовска. В результате действий авиации поражения понесли три бригады ВСУ.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Реклама
Реклама