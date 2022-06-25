«До нас никто не доезжает». Жители пригорода Рубежного пожаловались на недоступность гуманитарной помощи

Город Рубежное Луганской Народной Республики остается под обстрелами украинских боевиков. Мирные жители во время бомбежек прячутся в подвалах, чтобы не погибнуть от случайного осколка украинского снаряда.

Но как только в город въезжают российские грузовики местные жители бегут к ним на встречу в надежде получить гуманитарную помощь. Об этом рассказала корреспондент «360» Люся Александрова.

«Эти люди сидели в подвалах очень долго, а сейчас они увидели, как приезжает „КамАЗ“ с гуманитарной помощью. Причем на нем не написано, что там помощь, но они это знают», — рассказала она.

С жалобой на то, что гуманитарная помощь доезжает не до всех обратилась жительница микрорайона «Ласточки» Юлия. Она пояснила, что дома находятся несколько далеко от центра продукты туда не завозят.

«У нас живет много людей. Дети прячутся в подвале супермаркета. У меня трое детей, а сейчас на подходе четвертый. Мы за гуманитаркой тут стоим бывает с пяти часов утра с детворой. Мне не сегодня-завтра рожать, а я жду, чтобы хоть чего-то детям поесть получить», — поделилась она.

Юлия отметила, что сейчас живет на съемной квартире, так как ее обычное жилье полностью уничтожено. Ей помогают местные жители, а старший 15-летний сын носит соседям по подъезду дрова.

Гуманитарную помощь в Луганскую Народную Республику из Подмосковья доставляют в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Присоединиться к акции может каждый житель региона. Узнать о том, какая помощь сейчас нужна и где находится ближайший волонтерский пункт сбора, можно на сайте «Волонтеры Подмосковья».