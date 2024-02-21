Спецоперация 21 февраля 2024, 13:58 «До мурашек». Российские бойцы рассказали, как повесили флаг над администрацией Авдеевки Боец с позывным Хром назвал освобождение Авдеевки большой победой

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Установка флага над администрацией Авдеевки стало большим событием для российских военных. Командир штурмовой группы с позывным Артист рассказал, что триколор доставили по воздуху и сбросили к дрона. Пресс-служба Минобороны России показала видео с размещением полотнища.

«Когда мы установили полотнище, почувствовали, что это был исторический момент, прямо до мурашек», — признался Артист.

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Военнослужащий с позывным Хром рассказал, что его переполняло чувство гордости. По словам бойца, взятие Авдеевки — большая победа.

«Словами это не передать!» — подчеркнул он.

Потеря Авдеевки стала не просто локальным провалом Вооруженных сил Украины, а началом полного краха армии. Украинское командование фактически потеряло контроль над военными после сдачи города. Потеря Авдеевки окончательно сломит моральный дух боевиков, признали в США.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что в Авдеевке российские войска создали невыносимые условия для украинских солдат. Те бежали, бросая раненых и технику. Начальник Генштаба Валерий Герасимов признал, что город освободили быстро, но подготовка была долгой.