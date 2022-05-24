Власти Украины стали одержимы идеей вступления в Евросоюз и НАТО, это помешало стране быть самостоятельной и избавиться от приверженцев нацизма. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Если бы Украина оставалась самостоятельной, а не управлялась нынешним марионеточным режимом, одержимым идеей вступления в НАТО и ЕС, то она давно бы уже изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть», — сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, украинскими властями фактически управляет НАТО, что и привело к катастрофическому сценарию. Потому что для Североатлантического альянса во главе с США бесконечный конфликт на Украине — просто идеальный сценарий, пояснил Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, для Запада Украина играет просто роль противовеса России, а также выступает полигоном утилизации устаревшего вооружения. США накачивают деньгами свой оборонно-промышленный комплекс и подогревают военные действия, но жители Украины для Штатов при этом выступают просто расходным материалом, заключил он.