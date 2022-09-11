Командир «Спарты» Артем Жога опроверг взятие силами ВСУ аэропорта в Донецке | 360°

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Командир «Спарты» Артем Жога опроверг взятие силами ВСУ аэропорта в Донецке

Командир «Спарты» Жога: новость о взятии аэропорта Донецка силами ВСУ является фейком

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Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале заявление командира батальона «Спарта» Артема Жоги. Боец с позывным «Колыма» прокомментировал информацию о ситуации вокруг аэропорта Донецка.

«Уважаемые друзья, сограждане, жители Донецкой Народной Республики. Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда. Аэропорт наш был, есть и будет», — сказал Жога.

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На опубликованных кадрах Жога стоит на фоне Донецкого аэропорта. Он добавил, что приехал туда с линии соприкосновения, чтобы опровергнуть информацию.

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Россия с февраля проводит спецоперацию по денацификации Украины. Такое решение было принято в ответ на призыв о помощи со стороны республик Донбасса.

Ранее Денис Пушилин заявил, что союзные войска контролируют ситуацию на линии фронта. Военнослужащие продолжают уверенное движение вперед, написал NEWS.ru.

Донбасс

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