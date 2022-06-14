ДНР запросила у России дополнительные «Искандеры» и авиацию для атаки ВСУ

ДНР попросила Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы «Искандер» и авиацию для противодействия украинской артиллерии. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) республики Эдуард Басурин.

Ранее он сказал, что ДНР надеется на повышение активности применения ракет наземного и воздушного базирования со стороны России. Басурин отметил, что таим образом союзные силы ускорили бы выполнение задач спецоперации.

«Да, чтобы обратила внимание Российская Федерация, — это авиация, и теми же „Искандерами“ помочь в нашем регионе уничтожить артиллерию противника», — отметил Басурин.

Перечень необходимого вооружения он не назвал. По его словам, точный список и объем техники и боеприпасов позднее определит разведка ДНР.

Днем ранее о необходимости вооруженного подкрепления заявил и глава республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВСУ стали чаще обстреливать Донецк и другие районы ДНР. По его словам, участились случаи прилетов снарядов западного образца.