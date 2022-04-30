ДНР сообщила о попытках «Азова» выйти с «Азовстали»

Националисты из батальона «Азов»* пытаются прощупывать возможность выйти с заблокированной территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Подразделения Народной милиции ДНР надежно блокируют киевских боевиков на „Азовстали“. Противник пытается нащупать слабые места в кольце, все попытки огневого выхода пресекаются», — сообщил представитель республиканской НМ Павел Фоменко.

Войска ДНР предоставляют нацистам возможность мирно выйти с территории «Азовстали», но они отказываются.

«Мы предоставляем им все возможности. Наблюдаем, как они там шевелятся, не трогаем. Им дается шанс выйти живыми, но они не воспользовались этим ни разу. Они не соблюдают договоренности. Предполагаем, что они перегруппировываются», — добавил боец ДНР Эдуард.

Завод «Азовсталь» стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов»*. Российские войска совместно с силами ДНР полностью заблокировали комплекс.

*«Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.