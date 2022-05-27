ДНР сообщила о намерениях национализировать выделявшие деньги нацбатам предприятия

Предприятия инвесторов с Украины, которые давали деньги националистическим батальонам, перейдут в государственную собственность. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

Он ответил на вопрос, какое будущее ждет предприятия на освобождаемых территориях, которые принадлежат украинским или зарубежным акционерам, а также украинским инвесторам. Пушилин заявил, что по каждому предприятию работа будет проводиться индивидуально.

«С другой стороны, мы понимаем, что по каждому из этих иностранных инвесторов или же инвесторов с украинской стороны, если наши правоохранительные органы будут проводить работу, если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то это прямое участие в геноциде. И судьба этих предприятий будет решаться в другом ключе», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, если будет установлен факт финансирования нацорганизаций, то предприятие перейдет в государственную собственность.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей в Донбассе от геноцида и издевательств, которым они подвергались в течение восьми лет со стороны украинских властей. Путин заявил, что на Украине необходимо провести демилитаризацию и денацификацию.