Украинские войска 55 раз за сутки обстреляли территорию ДНР. Число погибших в результате ударов увеличилось до трех. Еще двое получили травмы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Погибших зафиксировали в Петровском районе Донецка, Александровке и Горловке. Ранены два человека, включая одного 10-летнего мальчика. Он живет в Горловке.

За 55 обстрелов украинские войска выпустили 409 единиц различных боеприпасов. Атаке подверглись районы 15 населенных пунктов: Донецк (Кировский, Ленинский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы); Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Михайловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Новоселовка, Лозовое, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Доля.

ВСУ стреляли из РСЗО «Град», артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также из танков, минометов и применяли авиацию.

Ранее штаб теробороны ДНР сообщал, что за сутки погибли два человека. По данным СЦКК, их уже три.