ДНР озвучила ущерб, нанесенный Украиной за первые полтора года конфликта

Только за 2014 года и первую половину 2015-го ущерб, нанесенный Украиной Донецкой Народной Республике, превысил 600 миллиардов рублей. Цифры подтверждают экспертизы и документы. Об этом ТАСС рассказала депутат Народного совета ДНР, участник проекта «Содействие в работе общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной» Елена Шишкина.

Комиссия по подсчету была создана в 2019 году.

«Мы пришли к тому, что все преступления тянут за собой ущерб, Украина наносит ущерб как государству, так и каждому гражданину», — пояснила Шишкина.

Она упомянула о невыплаченных пенсиях и пособиях, от которых Украина отказалась в одностороннем порядке, от ущерба, нанесенного бизнесу и инфраструктуре.

По словам депутата Народного совета ДНР, 600 миллиардов рублей — последняя цифра, до которой досчитала комиссия. Подсчет продолжается.

«Это очень небыстрый процесс. Производится оценка экспертами, требуются документы, очень многие документы утрачены в ходе боевых действий», — рассказала Елена Шишкина.

Прифронтовая, обстреливаемая зона недоступны для исследования — там нет физиической возможности оценить разрушения. Но за каждым рублем уже оцененного ущерба стоят доказательства, подчеркнула Шишкина.