Донецкая Народная Республика провела с Украиной обмен пленными по формуле «144 на 144», об этом написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, большинство бойцов союзной армии ДНР и России, переданные Киевом, ранены и нуждаются в медицинской помощи.

«Наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации», — подчеркнул глава республики.

Пушилин отметил, что среди освобожденных есть мобилизованные, которые попали в плен при разных обстоятельствах. Среди переданных пленных украинцев есть несколько рядовых националистических батальонов с тяжелыми ранениями и осложнениями.

Подразделения ВСУ на лисичанском направлении находятся в печальном положении из-за нехватки продуктов питания. Многие боевики дезертируют и оставляют расположение части от отчаяния. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.