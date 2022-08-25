Россия поддержит семьи с детьми в Донбассе и на освобожденных территорий, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Видео с ее заявлением разместили в Telegram-канале «Дума ТВ».

Парламентарий прокомментировала указ президента России Владимира Путина учредить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей для семей с детьми-школьниками от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях. По словам Бессараб, людям на этих территориях сейчас особенно нужна поддержка.

«Люди на освобожденных территориях находятся в особых, сложных условиях, и забота России о людях — то, чего от нас ждут сегодня и то, на что могут рассчитывать семьи с детьми. Для России нет чужих людей. ДНР, ЛНР, освобожденные территтории — тоже забота нашего госуларства», — подчеркнула депутат.

На выплаты в 10 тысяч рублей сможет претендовать один из родителей в семье, где детям исполнилось шесть лет не позже 1 сентября 2022 года, при условии, что они отправятся в школу не позднее 15 сентября.

Светлана Бессараб напомнила, что российские семьи с детьми от шести лет получают пособие от государства, «если в этом нуждаются», причем ежемесячное.