Спецоперация 28 марта 2023, 14:23 ДНР готова передать Украине останки похороненных после начала СВО бойцов Обмудсмен Морозова сообщила о готовности ДНР передать Украине останки бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Донецкая Народная Республика готова отправить на Украину останки бойцов ВСУ, похороненных на территории региона после начала специальной операции. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, ее слова привел ТАСС.

«После начала боевых действий эта проблема была острой. Мы выражали готовность передать тела в одностороннем порядке, но от украинской стороны реакции не увидели», — сказала она.

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Морозова уточнила, что для захоронения погибших боевиков в республике выделили отдельные земельные участки под кладбища.

«Когда Украине станет эта тема интересной, мы готовы передать ей останки», — добавила омбудсмен.

По ее словам, бойцов ВСУ хоронили в определенных могилах. Если у них находили документы, то около захоронения установили именные таблички. Если личность выяснить не удавалось, то под номером. У всех останков забрали биоматериал, чтобы по ДНК опознать их даже спустя годы.

Ранее президента Владимира Зеленского призвали к ответу за сотни тысяч погибших украинцев.