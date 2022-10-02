Эксклюзив 02 октября 2022, 18:09 Поделиться Telegram

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Viber Для ВСУ наступил траур после провала на Николаево-Криворожском направлении — Михайлов Политолог Михайлов: для ВСУ наступил траур после очередного провала РИА «Новости»

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После попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении украинские военные потеряли более 400 военнослужащих. ВС РФ нанесли противнику такой урон всего за сутки активных боевых действий. На фоне этого можно говорить о том, что для ВСУ наступил траур, заявил политолог Евгений Михайлов в комментарии «360».

«Чем важно это направление. Во-первых, мы уже подошли близко в Николаеву, и украинские вооруженные силы пытаются изменить ситуацию, <…> но у них не получилось. Поэтому сегодня для украинских войск наступил траур на этом направлении. И этот траур будет усиливаться, потому что своих людей ВСУ абсолютно не жалеют», — подчеркнул Михайлов.

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Военный эксперт Роман Насонов в беседе с «360» выразил аналогичное мнение. Он подчеркнул, что ВСУ пытались раскачать оборону ВС РФ, но у них ничего не вышло.

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По данным Минобороны РФ, за сутки на Николаево-Криворожском направлении подразделения российских войск уничтожили 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.

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