Для ВСУ наступил траур после провала на Николаево-Криворожском направлении — Михайлов | 360°

Все новости

Армия

02 октября 2022, 18:25

Скелетонист Марченков получил повестку о мобилизации

Эксклюзив

02 октября 2022, 18:09

Для ВСУ наступил траур после провала на Николаево-Криворожском направлении — Михайлов

Реклама

Мир

02 октября 2022, 17:58

Украине напомнили условие приема в НАТО

Мир

02 октября 2022, 17:55

Около 40 тысяч участников собрала массовая акция протеста сторонников оппозиции в Кишиневе

Власть

02 октября 2022, 17:49

Интеграция в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей завершится в 2026 году

Спецоперация

02 октября 2022, 17:34

Генсек НАТО предостерег от применения ядерного оружия на Украине

Эксклюзив

02 октября 2022, 17:32

ВСУ не смогли раскачать оборону России

Важное

02 октября 2022, 17:25

Договоры о вхождении новых регионов в состав России внесли в Госдуму для ратификации

Мир

02 октября 2022, 17:16

Европе пообещали суровую зиму и нехватку энергии

Эксклюзив

02 октября 2022, 18:09

Для ВСУ наступил траур после провала на Николаево-Криворожском направлении — Михайлов

Политолог Михайлов: для ВСУ наступил траур после очередного провала

Читать 360tv в

После попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении украинские военные потеряли более 400 военнослужащих. ВС РФ нанесли противнику такой урон всего за сутки активных боевых действий. На фоне этого можно говорить о том, что для ВСУ наступил траур, заявил политолог Евгений Михайлов в комментарии «360».

«Чем важно это направление. Во-первых, мы уже подошли близко в Николаеву, и украинские вооруженные силы пытаются изменить ситуацию, <…> но у них не получилось. Поэтому сегодня для украинских войск наступил траур на этом направлении. И этот траур будет усиливаться, потому что своих людей ВСУ абсолютно не жалеют», — подчеркнул Михайлов.

Реклама

Военный эксперт Роман Насонов в беседе с «360» выразил аналогичное мнение. Он подчеркнул, что ВСУ пытались раскачать оборону ВС РФ, но у них ничего не вышло.

Реклама

По данным Минобороны РФ, за сутки на Николаево-Криворожском направлении подразделения российских войск уничтожили 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.

Специальная военная операция РФ на Украине

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама