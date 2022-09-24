«От радости хочется плакать». Уроженка Донецка сказала, что давно ждала референдума | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 18:38 Поделиться Telegram

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Viber «От радости хочется плакать». Уроженка Донецка сказала, что давно ждала референдума Уроженка Донецка на референдуме в Подмосковье: для нас это очень важно «360»

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С 23 по 27 сентября проходит референдум о территориальной принадлежности Донецкой и Луганской народных республик, а также подконтрольных союзным силам частей Херсонской и Запорожской областей. Избирательные участки открылись не только в этих регионах, но и в текущих субъектах РФ. Одна из участниц голосования в Подмосковье рассказала «360», почему проголосовала на референдуме.

Девушка сказала, что приехала в Московскую область из Донецка. Ей удалось вывезти ребенка и подругу. В родном городе она работала в полиграфии.

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«В Донецке у меня остались мама с братом. С ними все нормально, но обстрелы [ВСУ] продолжаются», — поделилась собеседница «360».

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Она выразила надежду на скорейшее изменение ситуации в лучшую сторону.

«Хотелось бы, чтобы все наладилось и мы вернулись домой, к родным», — сказала девушка.

По ее словам, она давно ждала день референдума.

«Для нас это очень важно. Сегодня — знаменательный день. С радостью пришли и сделали выбор, который уже давно был предрешен. От радости хочется улыбаться и плакать. Надеемся, что это все будет к лучшему», — поделилась эмоциями девушка.

Она сказала, что хотела бы мира родному краю. Также собеседница «360» подчеркнула, что надеется вернуться домой.

На время проведения референдума в Московской области для беженцев и уроженцев присоединяемых территорий открыли 11 участков. Информацию о ближайшем из них можно узнать по телефону: 8-800-550-97-44.

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