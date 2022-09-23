Пятерых диверсантов задержали в Херсонской области | 360°

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Пятерых диверсантов задержали в Херсонской области

МВД Херсонской области сообщило о задержании диверсионно-разведывательной группы

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В Херсонской области задержана диверсионно-разведывательная группа из пяти человек. Об этом сообщили представители местного ГУ МВД. Их слова процитировал ТАСС.

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке группы Росгвардии „Юг“ в поселке Правые Саги Алешковского района была задержана уже вторая диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек», — рассказали они.

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Представители местного МВД сообщили, что при обыске обнаружились тайники с внушительным арсеналом оружия. Среди них — автоматы и пулеметы Калашникова с патронами различного калибра, девять противотанковых управляемых ракет, гранатометы и выстрелы к ним. Также правоохранители нашли форму ВСУ, ручные гранаты, мины и прочее вооружение и снаряжение.

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По их данным, члены группировки уже дают признательные показания. Они рассказывают о целях и объектах диверсий и террористических актов, а также делятся информацией о подельниках. Соучастников начали разыскивать.

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