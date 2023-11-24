Важное 24 ноября 2023, 18:29 Диверсию в Белгородской области предотвратили, уничтожив опорный пункт ВСУ Кадыров: бойцы батальона «Запад-Ахмат» пресекли попытку диверсии под Белгородом

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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» вместе со сводным оперативным отрядом Белгорода обнаружили и уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Уды Харьковской области, предотвратив таким образом диверсию в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Любые попытки ВСУ устроить диверсию в Белгородской области оперативно пресекают, отметил он. Эту ответственную работу выполняют военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» под командованием Исмаила Агуева, указал Кадыров. Противник не смог осуществить планы и в этот раз.

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По словам главы Чечни, воздушная разведка оперативно передала координаты опорного пункта ВСУ минометной батарее. После этого по объекту нанесли точный удар.

«В результате оперативных действий опорный пункт противника, как и личный состав, находящийся в нем, был уничтожен», — заявил Кадыров.

Он предположил, что теперь «враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову». В противном случае его ждет аналогичный сценарий, раз из раза оборачивающийся существенными потерями для ВСУ.

Ранее штурмовая группа ВС России захватила опорный пункт противника на Артемовском направлении. По военнослужащим ВСУ предварительно ударили из ствольной артиллерии.