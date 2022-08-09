Диверсанты ВСУ установили маячки и запрещенные мины вокруг железнодорожной станции Донецка

Артиллерия украинских войск сбросила противопехотные мины запрещенного образца ПФМ-1 «Лепесток» у железнодорожной станции в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в Теlеgrаm-канале штаба территориальной обороны (ТерО) ДНР.

«Вооруженные силы Украины рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Петровском районе Донецка, у железнодорожной станции Мандрыкино», — рассказали представители ведомства.

Раннее стало известно, что силовые структуры в Херсоне задержали диверсанта, который разбрасывал «Лепестки» и вражеские маячки. Об этом сообщил RT. По данным СМИ, на арестованного вышли благодаря данным его жены. Она поддерживает проведение специальной военной операции.

По словам женщины, ее супруг якобы получил антироссийские указания на железнодорожной станции от начальников. Также она рассказала, что сначала выяснялось место для будущей установки маячков. Затем наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов.