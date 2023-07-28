Спецоперация 28 июля 2023, 14:27 Диверсанты ВСУ безуспешно пытались напасть на Времевском выступе. Их цель — село Старомайорское Минобороны: атаку ДРГ у села Старомайорское на Времевском выступе отразили РИА «Новости»

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Украинская диверсионно-разведывательная группа устроила нападение на российские позиции в районе Времевского выступа. Российские силы отразили удар, сообщил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Атаку на Времевском выступе на стыке Запорожской области и ДНР в районе села Старомайорское устроили штурмовой отряд 35-й бригады морской пехоты ВСУ и украинская диверсионно-разведывательная группа. Их остановила группировка войск «Восток».

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«Потери противника на данном направлении составили до 110-ти украинских военнослужащих», — сообщили в министерстве.

Вооруженные силы Украины, по словам Игоря Конашенкова, потеряли три боевые бронемашины, по два автомобиля и боевые машины пехоты, три гаубицы — Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Российские войска удержали под контролем Времевское направление, но обстановка осталась напряженной, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Противник пытался удержаться на северо-западе Северомайорского.