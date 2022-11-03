Диверсанты спрятали на Запорожской АЭС более килограмма взрывчатки | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 11:33 Диверсанты спрятали на Запорожской АЭС более килограмма взрывчатки Член ГСА Рогов: диверсанты прятали на ЗАЭС более килограмма взрывчатки РИА "Новости"

Читать 360tv в

Украинские диверсанты оставили в одном из схронов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) свыше одного килограмма взрывчатки. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире Первого канала.

«Как минимум в одном из мест речь идет о более чем килограмме», — заявил он.

Реклама

Представитель Запорожской области добавил, что сейчас проверяются еще несколько мест, где диверсанты могли спрятать взрывчатку.

Реклама

На освобожденной территории это исчисляется десятками закладок и схронов», — отметил он.

Ранее 3 ноября Рогов сообщил о предотвращении теракта на Запорожской атомной электростанции. По его словам, заказчиком этого преступления является киевский режим. Предполагалось, что подрыв должен осуществить завербованный СБУ сотрудник ЗАЭС.