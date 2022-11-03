Диверсанты спрятали на Запорожской АЭС более килограмма взрывчатки | 360°

03 ноября 2022, 11:33
Диверсанты спрятали на Запорожской АЭС более килограмма взрывчатки
Член ГСА Рогов: диверсанты прятали на ЗАЭС более килограмма взрывчатки
Украинские диверсанты оставили в одном из схронов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) свыше одного килограмма взрывчатки. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире Первого канала.
«Как минимум в одном из мест речь идет о более чем килограмме», — заявил он.
Реклама
Представитель Запорожской области добавил, что сейчас проверяются еще несколько мест, где диверсанты могли спрятать взрывчатку.
Реклама
На освобожденной территории это исчисляется десятками закладок и схронов», — отметил он.
Ранее 3 ноября Рогов сообщил о предотвращении теракта на Запорожской атомной электростанции. По его словам, заказчиком этого преступления является киевский режим. Предполагалось, что подрыв должен осуществить завербованный СБУ сотрудник ЗАЭС.
Украина
Запорожская АЭС
Реклама
Реклама