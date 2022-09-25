Диверсанты попытались взорвать подстанцию в Мелитополе | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 04:10 Поделиться Telegram

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Viber Диверсанты попытались взорвать подстанцию в Мелитополе ВГА Мелитополя сообщили о попытке диверсии на городской электроподстанции Pixabay.com

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На электроподстанции в Мелитополе диверсанты попытались подорвать самодельное взрывное устройство. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации города. Жертв и пострадавших нет.

«В 21:35 на трансформаторной подстанции в районе авиагородка сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами», — сообщили в ВГА.

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Работоспособность станции не нарушена, все функционирует в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет, сообщили в ВГА. Подстанция, которая стала объектом диверсии, обеспечивает электроэнергией станцию Мелитополь, локомотивное и вагонное депо, и здание управления.

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Взрывы в Мелитополе гремели 22 и 23 сентября. Одиночные удары произвели по Центральному рынку и по центральной части города. В день начала референдумов о присоединении к России система ПВО сбила беспилотник над городом. ВСУ применяют беспилотники для устрашения жителей освобожденных территорий, чтобы сорвать референдумы о присоединении к России, заявили власти Запорожской области.

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