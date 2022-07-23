Российский лейтенант уничтожил 20 украинских диверсантов за раз

Старший лейтенант российской армии Нурлан Карымбаев отличился подвигом во время специальной операции на Украине по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Группа военнослужащих РФ под командованием Карымбаева обеспечивала безопасное продвижение колонн российских военных. Следуя по маршруту, они обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу украинских националистов.

«Внезапно атаковав противника, группа Карымбаева уничтожила до 20 боевиков, а также четыре пикапа с установленными на них минометами и пулеметами», — рассказали в ведомстве.

Минобороны подчеркнуло, что самоотверженные действия российского офицера позволили сорвать готовящиеся провокации и обеспечили выход войск в назначенный район в установленное время.

При этом благодаря высокому уровню тактической выучки Карымбаева потерь в его группе не оказалось.