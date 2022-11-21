Спецоперация 21 ноября 2022, 14:32 Диверсантов ВСУ уничтожили при попытке переправиться на левый берег Днепра под Херсоном ВС РФ сорвали попытку диверсии украинских военных в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили группу диверсантов ВСУ, когда они пытались переправиться на катере на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские военные продолжают успешно вести контрбатарейную борьбу: в районе Пыльной Харьковской области подразделения поразили на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых противник вел обстрелы приграничных районов Белгородской области.

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За сутки ВСУ понесли новые крупные потери техники и личного состава, добавили в Минобороны. В частности, средства российской ПВО сбили еще пять украинских беспилотников в районах Кременной (ЛНР), Покровского, Макеевки (ДНР) и Каховки Херсонской области.

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Российские военные перехватили 11 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в районах Стрелечья Харьковской области и Новотроицкого в Донецкой Народной Республике.