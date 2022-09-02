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Диверсант ВСУ подорвался на гранате в Запорожье во время ареста

Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о подрыве арестованного в Токмаке диверсанта ВСУ

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Завербованный украинскими боевиками диверсант, занимавшийся корректировкой и наведением огня, подорвался на гранате в Токмаке во время ареста. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он пояснил, что корректировщик во время ареста достал гранату и выдернул чеку. В результате взрыва мужчина погиб на месте.

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«Кроме самого мужчины, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы», — написал Рогов.

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На этой неделе российские военные задержали вооруженную группировку в Херсоне.

Во время операции одного из участников объединения ликвидировали.

В ходе обысков дома, где скрывались боевики, нашли оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

Как пояснил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, группировка занималась диверсиями и сбором информации о перемещении и дислокации российских войск.

О месте расположения группировке военным сообщили жители города.

Специальная военная операция РФ на Украине

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